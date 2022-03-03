Сияет как раньше! Бритни Спирс показала стройную фигуру в микроплатье
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
40-летняя Бритни Спирс отлично проводит время в компании возлюбленного 28-летнего Сэма Асгари. Певица делится счастливыми моментами с подписчиками в соцсетях. Сейчас пара отдыхает на одном из райский островов.
В путешествие Бритни взяла эффектный образ, которым поделилась с поклонниками. Звезда выбрала ультрамини-платье цвета солнца. Look дополнили минималистичные туфли-лодочки кофейного оттенка.
Тренд на ультрамини один из самых жарких в этом сезоне. Весной обратите внимание на юбки и платья длиной чуть ниже бедра. Экспериментируйте и создавайте эффектные образы. Ранее мы рассказывали как носят эту нескромную тенденцию Бритни Спирс, Кейт Хадсон, Элизабет Херли и другие звезды. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram @britneyspears