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Сияет как раньше! Бритни Спирс показала стройную фигуру в микроплатье

С момента выхода из под опеки отца Бритни Спирс начала жизнь с чистого листа. Поп-звезда свободна и занимается любимыми вещами, и новая жизнь идет на пользу певице. Бритни выглядит все лучше и лучше с каждым днем. Сейчас звезда в отпуске, но не забывает демонстрировать свои стильные варианты пляжных образов.