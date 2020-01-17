Силуэтные платья и нежное кружево: Дженнифер Лопес блеснула в образе кинодивы из 60-х

Passion.ru выделил три стильных образа Дженнифер Лопес, которые сможет повторить каждая. Выстраиваем деловые отношения со смокингом и носим бежевые монолуки так, как это делает поп-дива.

Фото: Татьяна Герусова

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