Силуэтные платья и нежное кружево: Дженнифер Лопес блеснула в образе кинодивы из 60-х
Фото: Фото: Татьяна Герусова
Для съемки Лопес сыграла на контрастах, примерив сразу две роли – романтичной Софи Лорен и дерзкой Мадонны – той самой, что взрывала шоубизнес в 80-х. Поп-дива позировала в силуэтном платье лимонно-желтого оттенка, демонстрировала формы в кружевном белье, воплощала смелость и уверенность в стилистике power dressing. Стиль икон прошлых десятилетий цитируют детали – пышные локоны, макияж с акцентом на глаза и statement-украшения, которые отлично вписались как в образ с костюмом-тройкой, так и в look на основе шелкового платья с открытой спиной.
Passion.ru выделил три стильных образа Дженнифер Лопес, которые сможет повторить каждая. Выстраиваем деловые отношения со смокингом и носим бежевые монолуки так, как это делает поп-дива.
Фото: Татьяна Герусова
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