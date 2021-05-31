Шпильки и платья за 300 долларов: в чем первые леди работают в саду

Джилл Байден решила повторить подвиг Мелании Трамп и вышла в сад Белого дома и на шпильках. Миссис Трамп балансировала на экстремально высоких каблуках и дизайнерском тренче, а Джилл ловила «улетающую» от ветра юбку.

Кто не боится замараться, так это Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская не жалеет ни платьев за 300 долларов, ни маникюра. Монаршая особа смело вооружается перчатками, садовыми инвентарем и профессионально высаживает цветы. Не так давно Кэтрин и принц Уильям отправились на ферму в Дарлингтон, где герцогиня ловко пасла овец и ездила на тракторе.