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Шпильки и платья за 300 долларов: в чем первые леди работают в саду

На хрупкие плечи первых леди всегда ложится груз обязанностей: благотворительность, сопровождение мужей на важных переговорах, официальные приемы, а иногда и работа в саду. Например, королева Надерландов Максима и король Виллем-Александр недавно попробовали себя в роли волонтеров-садовников. Ее Величество нарядилась в широкую футболку, удобные клеши, кроссовки и вышла на полив растений. Рассказываем, в чем жены монархов и президентов делают «грязную» работу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима

Фото: Global look press

Джилл Байден решила повторить подвиг Мелании Трамп и вышла в сад Белого дома и на шпильках. Миссис Трамп балансировала на экстремально высоких каблуках и дизайнерском тренче, а Джилл ловила «улетающую» от ветра юбку.

Кто не боится замараться, так это Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская не жалеет ни платьев за 300 долларов, ни маникюра. Монаршая особа смело вооружается перчатками, садовыми инвентарем и профессионально высаживает цветы. Не так давно Кэтрин и принц Уильям отправились на ферму в Дарлингтон, где герцогиня ловко пасла овец и ездила на тракторе.

Кейт Миддлтон

Фото: Global look press

К слову, Миддлтон одинаково роскошно смотрится и на шпильках, и в грубых рабочих сапогах. Недавно королевская пара совершила тур по Шотландии, в рамках которого посетили университет, где впервые увидели друг друга и влюбились. Подробности с фото — на Passio.ru.

Фото: Global look press

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