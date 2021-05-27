Кейт Миддлтон вышла на свидание в тренче за 88 000 рублей и серьгах королевы

Кейт и Уильям организовали показ фильма «Круэлла» под открытым небом для работников Национальной службы здравоохранения. На локацию монаршая семья подъехала на брутальном Land Rover 1966 года, который принадлежал принцу Филиппу, дедушке Уильяма.

По такому поводу герцогиня Кембриджская нарядилась максимально элегантно. Кэтрин выбрала силуэтный клетчатый тренч от Holland Cooper, стоимость которого — £849 (около 88 000 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.). В дополнение — пара бархатных лодочек изумрудного цвета и увесистые серьги, позаимствованные из шкатулки Елизаветы II.