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Шпица и Маликова вышли в свет в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче

Август захватила череда светских мероприятий: в Москве состоялся творческий вечер Дмитрия Маликова, в Сочи гремит «Новая волна», а в Калининграде завершился IX фестиваль короткометражного кино «Короче». В таком насыщенном графике знаменитости едва успевают менять наряды и искать новые идеи образов. Так, например, недавно случился звездный match: в модном баттле сошлись Инна Маликова и Катерина Шпица.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

В центре внимания оказалось эффектное платье от российского дизайнера Андрея Пономарева. В асимметричном мини с оптическими эффектами, драматичными рукавами и интригующим декольте Катерина Шпица передала привет с красной дорожки кинофестиваля. Игру черно-белых полос актриса поддержала деталями изумрудного оттенка: босоножками на шпильках, бархатным клатчем и акцентными серьгами.

Несколькими днями ранее этот же наряд выгуливала Инна Маликова, которая выступила в нем на концерте Дмитрия Маликова. Дополнили образ дерзкие босоножки с брутальными цепями от Tom Ford — одни из любимых в коллекции звезды «Новых Самоцветов». Голосуйте за самый яркий образ!

Инна и Дмитрий Маликовы / Instagram @innamalikova

Модные совпадения случаются часто. Меган Фокс блистала на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в «голом» платье Mugler, а затем его надела Наталья Ионова на вечеринку в Москве. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Екатерина Ширинкина / Instagram @innamalikova

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