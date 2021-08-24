Шпица и Маликова вышли в свет в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче
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Фото: Пресс-служба
В центре внимания оказалось эффектное платье от российского дизайнера Андрея Пономарева. В асимметричном мини с оптическими эффектами, драматичными рукавами и интригующим декольте Катерина Шпица передала привет с красной дорожки кинофестиваля. Игру черно-белых полос актриса поддержала деталями изумрудного оттенка: босоножками на шпильках, бархатным клатчем и акцентными серьгами.
Несколькими днями ранее этот же наряд выгуливала Инна Маликова, которая выступила в нем на концерте Дмитрия Маликова. Дополнили образ дерзкие босоножки с брутальными цепями от Tom Ford — одни из любимых в коллекции звезды «Новых Самоцветов». Голосуйте за самый яркий образ!
Модные совпадения случаются часто. Меган Фокс блистала на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в «голом» платье Mugler, а затем его надела Наталья Ионова на вечеринку в Москве. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Екатерина Ширинкина / Instagram @innamalikova
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