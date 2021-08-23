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Шопинг-терапия: Настя Ивлеева спустила 136 000 рублей на сумку

Не так давно стали известны подробности расставания Насти Ивлеевой и Элджея (Алексея Узенюка) — звезды дали первое откровенное интервью глянцу. Пока все обсуждают последние вести с любовного фронта, 30-летняя звезда соцсетей хвастается модными трофеями. Среди последних — сумка, которую хотят все.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева

Фото: Instagram @nastyaivleeva

Ивлеева показала, как обыграть брутальный total black. К базовому топу из фактурного трикотажа и жакету из черного денима инфлюенсер добавила ультраяркие брюки конфетно-розового оттенка с абстрактным принтом. Дополнили аутфит грубые ботинки на массивной подошве и металлический чокер в духе подружки рокера.

Под прицелом — сумка Balenciaga Le Cagole из актуальной коллекции осень-зима 2021. Остромодная форма «багет» впитала себя гранжевый дух девяностых и с легкой руки Демны Гвасалия достигла шестизначной суммы. Стоимость аксессуара — 136 000 рублей.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева

Фото: Instagram @nastyaivleeva

Несмотря на разрыв отношений, Настя Ивлеева призналась, что все еще любит экс-супруга. О причинах развода и подробностях читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @nastyaivleeva

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