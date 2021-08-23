Шопинг-терапия: Настя Ивлеева спустила 136 000 рублей на сумку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nastyaivleeva
Ивлеева показала, как обыграть брутальный total black. К базовому топу из фактурного трикотажа и жакету из черного денима инфлюенсер добавила ультраяркие брюки конфетно-розового оттенка с абстрактным принтом. Дополнили аутфит грубые ботинки на массивной подошве и металлический чокер в духе подружки рокера.
Под прицелом — сумка Balenciaga Le Cagole из актуальной коллекции осень-зима 2021. Остромодная форма «багет» впитала себя гранжевый дух девяностых и с легкой руки Демны Гвасалия достигла шестизначной суммы. Стоимость аксессуара — 136 000 рублей.
Фото: Instagram @nastyaivleeva
Несмотря на разрыв отношений, Настя Ивлеева призналась, что все еще любит экс-супруга. О причинах развода и подробностях читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @nastyaivleeva
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