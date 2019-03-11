Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Ежегодно в Лос-Анджелесе проходит торжественный прием в музее LACMA. В этом году мероприятие было посвящено художнице Бети Саар и режиссеру Альфонсу Куарону, а модным спонсором выступил бренд Gucci, в чьих нарядах щеголяли многие звездные гости вечера. В роли сопредседателей мероприятия выступили актер Леонардо Ди Каприо и доверенное лицо LACMA Ева Шоу.
Супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила полупрозрачным сияющим красным платьем, а актриса Сальма Хайек предпочла светло-розовое сверкающее платье, подчеркнувшее ее аппетитные изгибы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Больше фото знаменитостей, посетивших LACMA Art+Film Gala 2019 вы найдете в нашей галерее.
Фото: Globallookpress
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