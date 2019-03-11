passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Наоми Кэмпбелл

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В Лос-Анджелесе прошел традиционный прием музея LACMA.

Ежегодно в Лос-Анджелесе проходит торжественный прием в музее LACMA. В этом году мероприятие было посвящено художнице Бети Саар и режиссеру Альфонсу Куарону, а модным спонсором выступил бренд Gucci, в чьих нарядах щеголяли многие звездные гости вечера. В роли сопредседателей мероприятия выступили актер Леонардо Ди Каприо и доверенное лицо LACMA Ева Шоу.

Супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила полупрозрачным сияющим красным платьем, а актриса Сальма Хайек предпочла светло-розовое сверкающее платье, подчеркнувшее ее аппетитные изгибы.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Наоми Кэмпбелл

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.

Бри Ларсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Больше фото знаменитостей, посетивших LACMA Art+Film Gala 2019 вы найдете в нашей галерее.

Фото: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!