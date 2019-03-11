Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

Ежегодно в Лос-Анджелесе проходит торжественный прием в музее LACMA. В этом году мероприятие было посвящено художнице Бети Саар и режиссеру Альфонсу Куарону, а модным спонсором выступил бренд Gucci, в чьих нарядах щеголяли многие звездные гости вечера. В роли сопредседателей мероприятия выступили актер Леонардо Ди Каприо и доверенное лицо LACMA Ева Шоу.

Супермодель Наоми Кэмпбелл восхитила полупрозрачным сияющим красным платьем, а актриса Сальма Хайек предпочла светло-розовое сверкающее платье, подчеркнувшее ее аппетитные изгибы.