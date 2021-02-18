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Певица Ханна и Светлана Лобода померились браслетами за 2 млн рублей

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Певица Ханна померилась каратами со Светланой Лободой

Фото: Instagram @offi_hanna

Предметом модного спора на этот раз стали увесистые ювелирные «змеи» от итальянского Дома Bvlgari, которые практически одновременно оказались на запястьях певицы Ханны и Светланы Лободы. Пока звезды меряются каратами, мы — любуемся и определяем, кому роскошь больше к лицу!

В фокусе: браслет Serpenti Viper из белого золота весом 18 карат и сплошным бриллиантовым паве. Стоимость такого ювелирного удовольствия превышает 2 миллиона рублей. Ханна решила поэкспериментировать и зарифмовала драгоценную «змею» с брутальными наручными часами, щедро усыпанными бриллиантами. Комплект дополнил расслабленный образ с толстовкой oversize цвета клубничной жвачки и джоггерами. Певица показала, что бриллианты вне правил, и носить их можно не только вечером.

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

А в образе Светланы Лободы тяжеловесные драгоценности компенсировали невесомую ткань платья-комбинации и полупрозрачное кружево. На бриллианты поп-дива не поскупилась, и дополнила браслет колье из той же серии, мерцающими серьгами и несколькими кольцами.

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Фото: Instagram

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