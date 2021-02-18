Певица Ханна и Светлана Лобода померились браслетами за 2 млн рублей

Предметом модного спора на этот раз стали увесистые ювелирные «змеи» от итальянского Дома Bvlgari, которые практически одновременно оказались на запястьях певицы Ханны и Светланы Лободы. Пока звезды меряются каратами, мы — любуемся и определяем, кому роскошь больше к лицу!