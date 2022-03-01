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Шэрон Стоун vs королева Летиция: голосуйте за самый дерзкий образ с брючным костюмом

Брючный костюм — модная аксиома грамотного базового гардероба. Пожалуй, детали, которая была бы настолько универсальна, и не найти. Это прекрасно знает испанская королева Летиция, которая недавно продемонстрировала отличный пример того, как должен выглядеть костюм «с иголочки». В этом с ней солидарна и Шэрон Стоун. Остается только определить, чей образ эффектнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Не так давно королева Летиция сопровождала супруга, короля Филиппа VI, на ярмарке современного искусства в Мадриде. Ее величество составила аутфит на базе безупречно скроенной брючной двойки Ines Martin Alcalde в полуночно-синем оттенке. Маленький, но хитрый трюк — тонкая вертикальная полоска, которая визуально вытягивает силуэт. Дополнили образ неизменные туфли-лодочки.

В разгар миланской Недели моды Шэрон Стоун отправилась в бутик любимого Dolce & Gabbana, чтобы присмотреть новинки на сезон. И кое-что облюбовала, а именно пару из классических брюк и легкого пальто, которую соединила ажурным бюстье. Дополнили образ золотые лодочки (в лучших традициях ДНК бренда), миниатюрная сумка и весьма «любвеобильные» серьги-сердца.

Шэрон Стоун

Globallook

Королева Летиция

Globallook

В Милане прошла церемония Bulgari BZero1 Aurora Awards. От Шэрон Стоун невозможно было отвести взгляд: актриса появилась в силуэтном платье без бретелей и похвасталась увесистыми изумрудами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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