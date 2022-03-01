Шэрон Стоун vs королева Летиция: голосуйте за самый дерзкий образ с брючным костюмом

Не так давно королева Летиция сопровождала супруга, короля Филиппа VI, на ярмарке современного искусства в Мадриде. Ее величество составила аутфит на базе безупречно скроенной брючной двойки Ines Martin Alcalde в полуночно-синем оттенке. Маленький, но хитрый трюк — тонкая вертикальная полоска, которая визуально вытягивает силуэт. Дополнили образ неизменные туфли-лодочки.

В разгар миланской Недели моды Шэрон Стоун отправилась в бутик любимого Dolce & Gabbana, чтобы присмотреть новинки на сезон. И кое-что облюбовала, а именно пару из классических брюк и легкого пальто, которую соединила ажурным бюстье. Дополнили образ золотые лодочки (в лучших традициях ДНК бренда), миниатюрная сумка и весьма «любвеобильные» серьги-сердца.