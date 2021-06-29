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Шейк, Водянова и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра

Не так давно американская рэп-исполнительница Кой Лерей вышла на красную дорожку церемонии BET Awards в одном бра, чем определенно была горда. Неоновый лиф с «чокером» плюс брутальные брюки по мотивам карго — микс, который уже давно практикует Ким Кардашьян, а также это один из трендов сезона. Этим летом звезды решительно настаивают на том, чтобы носить бра напоказ, — смотрим, как это делается!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кой Лерей

Фото: Globallook

Ирина Шейк добавила «перчинки» свой стиль на фоне слухов о романе с Канье Уэстом. В арсенале модели все чаще появляются дерзкие комбезы, которые она предпочитает не застегивать, мини-платья, а вместе с ними — откровенные съемки на пляже в одних лишь ботинках из собственной коллаборации. В одном из образов бра Intimissimi забрало главные роли в образе даже у остромодного комбинезона Burberry.

Тренд показывать то, что раньше было принято скрывать, вернулся к нам из нулевых. Вспомнить только один из образов молодой Виктории Бекхэм эпохи Spice Girls, которая пришла на презентацию своей книги в Лондоне в прозрачной блузе и бра-«шторках».

Виктория Бекхэм, 2001 г.

Виктория Бекхэм, 2001 г.

Фото: Dpa

На благотворительном ужине Наталья Водянова блистала в платье Schiaparelli, лиф которого едва прикрывал бюст. За что нарвалась на критику, которую редко получает в свой адрес. Среди тех, кто как минимум раз провоцировал публику на обсуждения и пристальные взгляды — Надежда Сысоева, Кэти Холмс, Хейли Болдуин и другие. Больше фото — в нашей галерее!

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram

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