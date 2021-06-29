Шейк, Водянова и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра

Ирина Шейк добавила «перчинки» свой стиль на фоне слухов о романе с Канье Уэстом. В арсенале модели все чаще появляются дерзкие комбезы, которые она предпочитает не застегивать, мини-платья, а вместе с ними — откровенные съемки на пляже в одних лишь ботинках из собственной коллаборации. В одном из образов бра Intimissimi забрало главные роли в образе даже у остромодного комбинезона Burberry.

Тренд показывать то, что раньше было принято скрывать, вернулся к нам из нулевых. Вспомнить только один из образов молодой Виктории Бекхэм эпохи Spice Girls, которая пришла на презентацию своей книги в Лондоне в прозрачной блузе и бра-«шторках».