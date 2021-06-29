Шейк, Водянова и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ирина Шейк добавила «перчинки» свой стиль на фоне слухов о романе с Канье Уэстом. В арсенале модели все чаще появляются дерзкие комбезы, которые она предпочитает не застегивать, мини-платья, а вместе с ними — откровенные съемки на пляже в одних лишь ботинках из собственной коллаборации. В одном из образов бра Intimissimi забрало главные роли в образе даже у остромодного комбинезона Burberry.
Тренд показывать то, что раньше было принято скрывать, вернулся к нам из нулевых. Вспомнить только один из образов молодой Виктории Бекхэм эпохи Spice Girls, которая пришла на презентацию своей книги в Лондоне в прозрачной блузе и бра-«шторках».
Фото: Dpa
На благотворительном ужине Наталья Водянова блистала в платье Schiaparelli, лиф которого едва прикрывал бюст. За что нарвалась на критику, которую редко получает в свой адрес. Среди тех, кто как минимум раз провоцировал публику на обсуждения и пристальные взгляды — Надежда Сысоева, Кэти Холмс, Хейли Болдуин и другие. Больше фото — в нашей галерее!
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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