Шейк, Сайрус и другие звезды-бунтарки, которые любят панк-стиль

Навенавет дух рока недавний образ Ирины Шейк, которая вышла гулять по Манхэттену в костюме-двойке в клетку от Vivienne Westwood. Акцентным дополнением стали рокерские ботинки с брутальной шнуровкой. Новый тренд решила по-своему интерпретировать певица Майли Сайрус. Она замиксовала шотландскую мини-юбку с дерзкими колготками в крупную сетку и майкой с символичной надписью «Let it rock». Завершающим штрихом стали туфли на фигурных каблуках и с бантами в стиле Марии Антуанетты. Панк-стиль применяет в своей модной практике и Мадонна. За полную передачу рок-вайба в ее аутфитах отвечают кожаные перчатки-митенки, изобилие цепей, грилзы и колготки в сеточку.