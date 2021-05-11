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Шейк, Сайрус и другие звезды-бунтарки, которые любят панк-стиль

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Майли Сайрус

Фото: Eastnews

Атмосфера 70-х вдохновляет на смелые образы. Даже некоторые знаменитости поэкспериментировали на тему панк-экстетики, визуальных кодов Вивьен Вествуд и образов Сида Вишеса из Sex Pistols. Главными «бунтарками» стали Ирина Шейк, Майли Сайрус, Мадонна и другие селебрити.

Навенавет дух рока недавний образ Ирины Шейк, которая вышла гулять по Манхэттену в костюме-двойке в клетку от Vivienne Westwood. Акцентным дополнением стали рокерские ботинки с брутальной шнуровкой. Новый тренд решила по-своему интерпретировать певица Майли Сайрус. Она замиксовала шотландскую мини-юбку с дерзкими колготками в крупную сетку и майкой с символичной надписью «Let it rock». Завершающим штрихом стали туфли на фигурных каблуках и с бантами в стиле Марии Антуанетты. Панк-стиль применяет в своей модной практике и Мадонна. За полную передачу рок-вайба в ее аутфитах отвечают кожаные перчатки-митенки, изобилие цепей, грилзы и колготки в сеточку.

Белла Хадид

А для любительниц более нежных Барби-образов мы рассказали, как правильно вписывать в свой гардероб розовый цвет. Подробнее с примерами звезд читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @billieeilish / @madonna / @bellahadid / @hoskelsa / Eastnews / Globallook

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