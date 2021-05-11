Носите «зефирные» костюмы, как Кристина Орбакайте и королева Рания

Не так давно Кристина Орбакайте показала мастер-класс по применению конфетных оттенков в капсуле для путешествий. Певица отправилась в Италию, прихватив с собой двойку с брюками-палаццо и приталенным жакетом цвета Барби. С базовым топом и массивными кроссовками силуэта 90-х — пожалуй, идеально. На оттенки сахарной ваты ставят и первые леди. Например, испанская королева Летиция уже не первый год носит костюм Boss с лакированными лодочками Carolina Herrera, а королева Иордании Рания одевается в розовый с головы до ног для официальных визитов.