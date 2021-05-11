Носите «зефирные» костюмы, как Кристина Орбакайте и королева Рания
Фото: Instagram @orbakaite_k
Не так давно Кристина Орбакайте показала мастер-класс по применению конфетных оттенков в капсуле для путешествий. Певица отправилась в Италию, прихватив с собой двойку с брюками-палаццо и приталенным жакетом цвета Барби. С базовым топом и массивными кроссовками силуэта 90-х — пожалуй, идеально. На оттенки сахарной ваты ставят и первые леди. Например, испанская королева Летиция уже не первый год носит костюм Boss с лакированными лодочками Carolina Herrera, а королева Иордании Рания одевается в розовый с головы до ног для официальных визитов.
А вот Агата Муцениеце примерила яркую двойку для съемок. В образе она отлично уживается с прической в духе джазовой дивы и кедами-хайтопами. Вердикт однозначен: в этом сезоне добавляйте конфетную гамму в неограниченных пропорциях. А о том, как гармонично вписать цвет и добавить яркость в повседневные образы, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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