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Носите «зефирные» костюмы, как Кристина Орбакайте и королева Рания

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Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

Фото: Instagram @orbakaite_k

Розовый во всех его вариациях занял позицию фаворита в палитре весенне-летнего сезона. Звездные модницы и монаршие особы не отстают от трендов и вооружаются брючными двойками цвета зефира, который уже давно закрепился в классике power dressing.

Не так давно Кристина Орбакайте показала мастер-класс по применению конфетных оттенков в капсуле для путешествий. Певица отправилась в Италию, прихватив с собой двойку с брюками-палаццо и приталенным жакетом цвета Барби. С базовым топом и массивными кроссовками силуэта 90-х — пожалуй, идеально. На оттенки сахарной ваты ставят и первые леди. Например, испанская королева Летиция уже не первый год носит костюм Boss с лакированными лодочками Carolina Herrera, а королева Иордании Рания одевается в розовый с головы до ног для официальных визитов.

Агата Муцениеце / Instagram @agataagata

А вот Агата Муцениеце примерила яркую двойку для съемок. В образе она отлично уживается с прической в духе джазовой дивы и кедами-хайтопами. Вердикт однозначен: в этом сезоне добавляйте конфетную гамму в неограниченных пропорциях. А о том, как гармонично вписать цвет и добавить яркость в повседневные образы, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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