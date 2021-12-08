Шейк и Кунаки померились дерзкими разрезами: голосуйте за самый горячий образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Позировать фотографам модель вышла в минималистичном, но при этом очень соблазнительном макси-платье Monot. Спереди — ничего лишнего, сзади — эффектный разрез, полностью оголяющий спину. Дополнили образ увесистые часы Fawaz Gruosi, щедро инкрустированные бриллиантами, и алая помада, которая в последнее время часто сопровождает образы Ирины.
На другом мероприятии блистала Тина Кунаки — в паре с Венсаном Касселем и тоже в Monot. Модель выбрала похожее платье с роскошным шлейфом и интригующе приоткрытой спиной. Завершил эффектный total black головной платок, дополнивший прическу с афрокосами.
Ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель тоже посещали фестиваль в Джидде, где тут же завоевали статус самой яркой пары. Модель нарядилась в королевский синий цвет с головы до ног и показала, как выглядеть ультрасоблазнительно, не открывая формы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram