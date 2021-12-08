Шейк и Кунаки померились дерзкими разрезами: голосуйте за самый горячий образ

Ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель тоже посещали фестиваль в Джидде, где тут же завоевали статус самой яркой пары. Модель нарядилась в королевский синий цвет с головы до ног и показала, как выглядеть ультрасоблазнительно, не открывая формы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.