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Шейк и Кунаки померились дерзкими разрезами: голосуйте за самый горячий образ

В Саудовской Аравии продолжается кинофестиваль Red Sea International Film Festival, который с первого дня собирает топовых селебрити на красной дорожке. В числе тех, кто прилетел ради сближения с искусством, была и Ирина Шейк, которая явно решила отвлечь зрителей от просмотра фильмов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Позировать фотографам модель вышла в минималистичном, но при этом очень соблазнительном макси-платье Monot. Спереди — ничего лишнего, сзади — эффектный разрез, полностью оголяющий спину. Дополнили образ увесистые часы Fawaz Gruosi, щедро инкрустированные бриллиантами, и алая помада, которая в последнее время часто сопровождает образы Ирины.

На другом мероприятии блистала Тина Кунаки — в паре с Венсаном Касселем и тоже в Monot. Модель выбрала похожее платье с роскошным шлейфом и интригующе приоткрытой спиной. Завершил эффектный total black головной платок, дополнивший прическу с афрокосами.

Тина Кунаки, Эли Мизрахи, Венсан Кассель / Instagram @elimizrahi / Фото: @germanlarkin
Тина Кунаки / Instagram @tinakunakey / Фото: @germanlarkin

Ранее Тина Кунаки и Венсан Кассель тоже посещали фестиваль в Джидде, где тут же завоевали статус самой яркой пары. Модель нарядилась в королевский синий цвет с головы до ног и показала, как выглядеть ультрасоблазнительно, не открывая формы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram

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