Шарапова устроила зажигательные танцы в мини-шортах и на каблуках
Фото: Instagram @mariasharapova
Шарапова энергично двигается под русскую народную мелодию в свободных шортах насыщенного травянисто-зеленого цвета, которые замиксовала с бежевым топом. Отплясывает звезда спорта в босоножках на тонких, едва заметных ремешках и на высоких каблуках причудливой формы. Забавное видео показало бесконечно длинные и натренированные ноги спортсменки во всей красе — это отметили и фолловеры.
«Нам надо было просто дождаться завершения карьеры, чтобы увидеть танцы под русские народные песни — ждем продолжения!», «Идеальные ноги!», «Эти ноги должны вернуться на корт!», «Невероятная красотка!», «Шикарные ноги, шикарный танец — безупречная русская женщина» — пишут в комментариях. Мария часто радует фанатов забавными домашними видео. Не так давно в Сети обсуждали дефиле теннисистки в соблазнительных комбинациях и микрошортах. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @mariasharapova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!