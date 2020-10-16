Шарапова устроила зажигательные танцы в мини-шортах и на каблуках

«Нам надо было просто дождаться завершения карьеры, чтобы увидеть танцы под русские народные песни — ждем продолжения!», «Идеальные ноги!», «Эти ноги должны вернуться на корт!», «Невероятная красотка!», «Шикарные ноги, шикарный танец — безупречная русская женщина» — пишут в комментариях. Мария часто радует фанатов забавными домашними видео. Не так давно в Сети обсуждали дефиле теннисистки в соблазнительных комбинациях и микрошортах. Подробнее читайте на Passion.ru.