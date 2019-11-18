Шапка с помпоном и легинсы в сеточку: Селин Дион показала, как составить яркий и теплый образ

Поклонники оценили забавный снимок Дион. «Выглядите очень мило», «Отличный зимний образ», «Королева!», «Очень рада видеть вас счастливой», «Классные легинсы!», «Очень мило» – комментируют фолловеры. Всегда ли стиль Селин Дион был таким необычным? Ответ на этот вопрос ищите в материале Passion.ru, посвященном эволюции стиля звезды.

Фото: Globallook, Instagram

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