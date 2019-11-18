Шапка с помпоном и легинсы в сеточку: Селин Дион показала, как составить яркий и теплый образ
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Фото: Instagram
В одной из последних публикаций звезда показала теплый аутфит, в котором решила не изменять ярким молодежным деталям. На фото Дион позирует на фоне сугробов. На ней – темно-синее дутое пальто в духе деконструктивизма, черная шапка с крупным помпоном из меха и облегающие легинсы Chanel с принтом в виде сетки цвета фуксии и акцентными рисунками. К ним звезда подобрала белые ботинки-челси с контрастными вставками и теплые носки. «Счастлива вернуться в Монреаль!» – поделилась певица.
Поклонники оценили забавный снимок Дион. «Выглядите очень мило», «Отличный зимний образ», «Королева!», «Очень рада видеть вас счастливой», «Классные легинсы!», «Очень мило» – комментируют фолловеры. Всегда ли стиль Селин Дион был таким необычным? Ответ на этот вопрос ищите в материале Passion.ru, посвященном эволюции стиля звезды.
Фото: Globallook, Instagram
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