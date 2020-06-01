Сестры заработали миллионы на клейкой ленте для бюста

Девушки создали клейкую ленту для поддержки бюста и поместили ее в компактную упаковку, чем опередили Ким Кардашьян. Сестры заметили, что на рынке очень мало продуктов, направленных на моментальный лифтинг-эффект для груди, и придумали свою линейку. В Австралии это была настоящая сенсация. Крохотные коробочки с инновационной лентой буквально размели с прилавков за 24 часа. Стоимость за штуку — $21,95 (около 1540 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail. Сегодня же продукция сестер Роццизано продается в 35 странах и продолжает захватывать рынок.