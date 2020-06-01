Сестры заработали миллионы на клейкой ленте для бюста
Фото: Instagram
Девушки создали клейкую ленту для поддержки бюста и поместили ее в компактную упаковку, чем опередили Ким Кардашьян. Сестры заметили, что на рынке очень мало продуктов, направленных на моментальный лифтинг-эффект для груди, и придумали свою линейку. В Австралии это была настоящая сенсация. Крохотные коробочки с инновационной лентой буквально размели с прилавков за 24 часа. Стоимость за штуку — $21,95 (около 1540 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail. Сегодня же продукция сестер Роццизано продается в 35 странах и продолжает захватывать рынок.
«Это нечто невероятное! Мы были удивлены таким масштабным откликом и поддержкой от покупательниц. Мы верили в потенциальных успех бизнеса в самом начале, но не ожидали такого размаха» — поделилась Бьянка. Женщины щепетильно ухаживают за лицом, но в большинстве случаев забывают о зоне декольте. Настоящим бестселлером, по словам сестер, стали их маски для груди на основе коллагена: «Разработка масок для бюста с золотом заняла целый год. Эти продукты улучшают здоровье кожи, борются с морщинами, сухостью и помогают подтянуть кожу».
Секреты по поддержанию формы груди как на красной дорожке, так и в повседневной жизни есть многих селебрити. О том, как Ким Кардашьян сочетает скотч с декольтированными платьями, и какие салонные уходы для бюста рекомендует молодая мама Эшли Грэм — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!