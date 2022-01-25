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Селена Гомес и Наталия Орейро в шубах цвета мха: голосуйте за лучший образ

Селена Гомес отправилась на съемки телешоу, посвященного продолжению сериала «Убийство в одном здании». Стритстайл певицы, доказавший, что все самое стильное — просто, попал в объективы папарацци и тут же был разобран на детали. Записывайте: если нет времени на сложносочиненный образ, акцентируйте базовый total black верхней одеждой любого оптимистичного оттенка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селена Гомес

Фото: Eastnews

Что, собственно, и сделала звезда: аутфит с брюками расслабленного силуэта и удобной обувью разбавила объемная шуба из экомеха цвета мха. Органично вписались в casual золотые серьги-хупы (золото плюс оттенки зеленого — беспроигрышная формула).

Бесспорно, тедди-шубы заметно потеснили своих коллег из натурального меха и составили значительную конкуренцию пуховикам. Не так давно модный трофей демонстрировала Наталия Орейро в одной из фотосессий. Акцентная шуба также венчала монохромный черный look с толстовкой.

Наталия Орейро / Instagram @nataliaoreirosoy / Фото: @brunoilusorio

Ранее мы обсуждали теплые образы Яны Рудковской и Ольги Бузовой — звездных подруг, которые посоревновались, кому неон больше к лицу. Голосуйте в материале Passion.ru!

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @nataliaoreirosoy

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