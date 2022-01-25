Селена Гомес и Наталия Орейро в шубах цвета мха: голосуйте за лучший образ

Что, собственно, и сделала звезда: аутфит с брюками расслабленного силуэта и удобной обувью разбавила объемная шуба из экомеха цвета мха. Органично вписались в casual золотые серьги-хупы (золото плюс оттенки зеленого — беспроигрышная формула).

Бесспорно, тедди-шубы заметно потеснили своих коллег из натурального меха и составили значительную конкуренцию пуховикам. Не так давно модный трофей демонстрировала Наталия Орейро в одной из фотосессий. Акцентная шуба также венчала монохромный черный look с толстовкой.