Селена Гомес и Джиджи Хадид показали главное пальто этой весны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @selenagomez
Певица Селена Гомес сделала выбор в пользу длинного пальто-халата молочного цвета — и не прогадала! Ведь оно — одно из самых «горячих» в этом сезоне. Звезда дополнила наряд черной классической сумкой и лаковыми сапогами с акцентными цепями из золота.
Eastnews
Instagram @gigihadid
А модель Джиджи Хадид, в отличие от Селены, показала не только самое желанное пальто весны, но и продемонстрировала еще один хит сезона — эффектные облегающие брюки с разрезами. Знаменитая красавица добавила к аутфиту мини-сумочку светло-бежевого цвета с серебряной фурнитурой. Образ звезды завершили темно-коричневые массивные ботинки на шнуровке.
Еще один тренд этой весны — мужские джинсы. Ранее мы рассказывали, какие «бойфренды» выбирать этой весной и с чем их сочетать. Подробнее в материале Passion.ru.
Фото: Instagram, Eastnews, Globallook