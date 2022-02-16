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Селена Гомес и Джиджи Хадид показали главное пальто этой весны

Пальто молочных и кремовых оттенков — стопроцентный хит этой весны. Мы уже убедились в этом на примере Селены Гомес. Джиджи Хадид решила не отставать и тоже примерила новый тренд. Знаменитости доказали, что пальто в пол в светлых тонах отлично дополняет как повседневные, так и вечерние образы. Разбираем новые наряды звезд и обсуждаем, с чем стилизовать одну из главных тенденций этого сезона!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селена Гомес

Фото: Instagram @selenagomez

Певица Селена Гомес сделала выбор в пользу длинного пальто-халата молочного цвета — и не прогадала! Ведь оно — одно из самых «горячих» в этом сезоне. Звезда дополнила наряд черной классической сумкой и лаковыми сапогами с акцентными цепями из золота.

Селена Гомес

Eastnews

Джиджи Хадид

Instagram @gigihadid

А модель Джиджи Хадид, в отличие от Селены, показала не только самое желанное пальто весны, но и продемонстрировала еще один хит сезона — эффектные облегающие брюки с разрезами. Знаменитая красавица добавила к аутфиту мини-сумочку светло-бежевого цвета с серебряной фурнитурой. Образ звезды завершили темно-коричневые массивные ботинки на шнуровке.

Еще один тренд этой весны — мужские джинсы. Ранее мы рассказывали, какие «бойфренды» выбирать этой весной и с чем их сочетать. Подробнее в материале Passion.ru.

Фото: Instagram, Eastnews, Globallook

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