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Селена Гомес и Джиджи Хадид показали главное пальто этой весны

Пальто молочных и кремовых оттенков — стопроцентный хит этой весны. Мы уже убедились в этом на примере Селены Гомес. Джиджи Хадид решила не отставать и тоже примерила новый тренд. Знаменитости доказали, что пальто в пол в светлых тонах отлично дополняет как повседневные, так и вечерние образы. Разбираем новые наряды звезд и обсуждаем, с чем стилизовать одну из главных тенденций этого сезона!