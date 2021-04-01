Сэкономили: Перминова, Решетова и другие звезды в бюджетных нарядах

Носить недорогие бренды так, чтобы никто не заподозрил, — суперспособность, которой стоит поучиться. Не так давно Елена Перминова похвасталась новенькой сумкой-«круассаном» за 19 000 рублей, а заодно — бюджетным total look’ом. Модель выбрала льняную юбку за 3 299 рублей и джемпер за 1 499 рублей.

Анастасия Решетова сделала ставку на брутальную кожу с эффектом «под старину» и не прогадала: миди-юбка с разрезом от Zara произвела больший фурор, чем шелковая блуза и казаки от Saint Laurent. Носят масс-маркет бренды и первые леди. Например, королева Летиция регулярно поддерживает недорогие испанские бренды, а Кейт Миддлтон неустанно подтверждает статус экономной герцогини, выбирая вещи с распродаж и донашивая то, что уже есть в гардеробе.