Бюджетный тренч и дизайнерский клатч: сколько стоит look Инны Маликовой

По улицам столицы артистка дефилирует в актуальных черных брюках со штрипками, которые миксует с классическими лодочками из лакированной кожи. Рекомендуем брать трюк на вооружение и обязательно присмотреть себе подобную пару легинсов на весну. Дополнило аутфит пальто миди из искусственной кожи цвета молока от отечественного бренда. Стильное и, к тому же, по вполне бюджетной для звезды цене — около 25 000 рублей. Похвасталась Маликова и более дорогим приобретением — узнаваемой сумочкой Saint Laurent из классической линейки Monogram Envelope. Размер аксессуара скромный, а стоимость — не очень. Сумма в чеке за него составила 86 150 рублей.