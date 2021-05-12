Сэкономила: королева Летиция выгуляла платье 4-летней давности

Ее Величество не раз признавалась в любви летящему наряду от Sandro, который некогда обошлся ей в 350 фунтов (около 37 000 рублей по нынешнему курсу). В нем она блистала на конгрессе в декабре 2018 года и на одном из официальных визитов в апреле 2019-го. Вещь акцентная, запоминающаяся, но королева продолжает настаивать на использовании всех возможностей собственного гардероба. На этот раз платье было зарифмовано с классическими лодочками на экстремально тонких шпильках и сумкой от Nina Ricci, которая заметно потеснила остальные аксессуары монаршей особы.

Миниатюрную, но вместительную Marché с клапаном из кожи питона и золотистой фурнитурой Летиция носит и в пир, и в мир. Подробнее об этой модели сумки мы расспросили у эксперта. Сколько стоит любимая сумочка испанской королевы и почему она постоянно сопровождает ее на важных мероприятиях — читайте на Passion.ru.