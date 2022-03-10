Сейчас упадут! Ирина Шейк показала самые модные джинсы сезона
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Звезда выбрала расслабленные голубые джинсы с посадкой на бедрах, которые выглядят так, будто она позаимствовала их у бойфренда. Супермодель дополнила образ, примерив белую футболку с логотипом из коллаборации Supreme и Burberry. Завершающий штрих — замшевые лоферы кремового цвета.
Фото: Instagram @irinashayk
Бойфренды — один из главных трендов весны. Джинсы с мужским силуэтом отлично подойдут как для вечерних походов в кино, так и для утренних пикников на свежем воздухе. Для простых и стильных аутфитов на каждый день сочетайте их с классическими рубашками и трикотажными кардиганами на голое тело.
Ирина Шейк точно может побороться за звание одной из самых стильных моделей мира. Звезда знает, как выбрать остромодный образ. Не так давно мы обсуждали новый выход звездной красотки в ботфортах-чулках и мини-платье с разрезами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @irinashayk / Globallook / Eastnews