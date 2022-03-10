Сейчас упадут! Ирина Шейк показала самые модные джинсы сезона

Бойфренды — один из главных трендов весны. Джинсы с мужским силуэтом отлично подойдут как для вечерних походов в кино, так и для утренних пикников на свежем воздухе. Для простых и стильных аутфитов на каждый день сочетайте их с классическими рубашками и трикотажными кардиганами на голое тело.

Ирина Шейк точно может побороться за звание одной из самых стильных моделей мира. Звезда знает, как выбрать остромодный образ. Не так давно мы обсуждали новый выход звездной красотки в ботфортах-чулках и мини-платье с разрезами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.