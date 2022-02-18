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Ботфорты-чулки и мини с разрезами: Ирина Шейк показала, как без труда создать модный образ

Супермодель Ирина Шейк поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram фотографиями с вечеринки, на которой появилась в облегающем платье с разрезами на бедрах. Новый аутфит звезды — отличный пример того, как создать роскошный образ в стиле минимализма.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Разрезы на одежде и необычный крой — еще один тренд этого сезона. Этой весной не бойтесь экспериментировать и выбирайте вещи с эффектными деталями, как это сделала Ирина Шейк.

Для появления на вечеринке по случаю начала Лондонской недели моды супермодель выбрала черный total look. Звезда надела нестандартное облегающее платье выше колена с разрезами на бедрах. Аутфит дополнили высокие кожаные сапоги. Модель также похвасталась кожаной сумкой Burberry почти за 113 000 рублей. Наконец, завершающая часть образа — золотые серьги овальной формы.

Ботфорты-чулки и мини с разрезами: Ирина Шейк показала, как без труда создать модный образ

Фото: Instagram @irinashayk

Мы уверены, что Ирина Шейк — одна из самых стильных моделей. Звезда выбирает наиболее актуальные наряды не только для вечерних, но и для повседневных выходов. Ранее мы писали, что модель появилась в максимально расслабленном образе и показала самые горячие брюки этой весны. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @irinashayk

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