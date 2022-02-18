Ботфорты-чулки и мини с разрезами: Ирина Шейк показала, как без труда создать модный образ

Разрезы на одежде и необычный крой — еще один тренд этого сезона. Этой весной не бойтесь экспериментировать и выбирайте вещи с эффектными деталями, как это сделала Ирина Шейк.

Для появления на вечеринке по случаю начала Лондонской недели моды супермодель выбрала черный total look. Звезда надела нестандартное облегающее платье выше колена с разрезами на бедрах. Аутфит дополнили высокие кожаные сапоги. Модель также похвасталась кожаной сумкой Burberry почти за 113 000 рублей. Наконец, завершающая часть образа — золотые серьги овальной формы.