Ботфорты-чулки и мини с разрезами: Ирина Шейк показала, как без труда создать модный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Разрезы на одежде и необычный крой — еще один тренд этого сезона. Этой весной не бойтесь экспериментировать и выбирайте вещи с эффектными деталями, как это сделала Ирина Шейк.
Для появления на вечеринке по случаю начала Лондонской недели моды супермодель выбрала черный total look. Звезда надела нестандартное облегающее платье выше колена с разрезами на бедрах. Аутфит дополнили высокие кожаные сапоги. Модель также похвасталась кожаной сумкой Burberry почти за 113 000 рублей. Наконец, завершающая часть образа — золотые серьги овальной формы.
Фото: Instagram @irinashayk
Мы уверены, что Ирина Шейк — одна из самых стильных моделей. Звезда выбирает наиболее актуальные наряды не только для вечерних, но и для повседневных выходов. Ранее мы писали, что модель появилась в максимально расслабленном образе и показала самые горячие брюки этой весны. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @irinashayk