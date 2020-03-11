Модель-трансгендер Наташа Максимова впервые снялась для обложки известного российского глянца

На обложке нового номера журнала Tatler разместили фотографию Наташи Максимовой. Эффектная брюнетка живет на два города — Москву и Париж — и дружит со многими знаменитостями. Модель-трансгендер появилась на обложке журнала впервые.

«От мальчика из Казахстана до девочки с обложки. Пишу этот пост в одиночестве, чтобы не сбивались мысли, но, время от времени, отчаянно хочется позвонить кому-то из друзей и сказать "приезжай, ущипни меня". Сегодня случилось то, о чем я никогда не могла подумать (а я склонна к фантазиям) - я на обложке журнала "Татлер". Не могу описать чувство, которое испытываю, могу сказать лишь одно - это не тщеславие, не миг удовлетворения, не, даже, радость. Я испытываю гордость. Отнюдь не за себя, а за всех тех, кто окружал меня все это время. Кто шёл со мной и был рядом. За новых друзей и старых. За тех, кто дал понять, что абсолютно ВСЁ возможно - главное верить. За девочек «со звездочкой». За мужчин и женщин. За тех, кто поддерживал, и кто наоборот, тем самым делая меня сильнее. За тех, кто другой; за тех, кто борется. За маленьких и больших, за смелых и тех, кто только взвешивает свои силы. За людей! Моя обложка это - шаг вперёд; доказательство, что было все не зря. И что главное - идти своим путем, выбирать который можете только вы. Спасибо!» — трогательно поделилась эмоциями героиня.