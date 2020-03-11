Модель-трансгендер Наташа Максимова впервые снялась для обложки известного российского глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На обложке нового номера журнала Tatler разместили фотографию Наташи Максимовой. Эффектная брюнетка живет на два города — Москву и Париж — и дружит со многими знаменитостями. Модель-трансгендер появилась на обложке журнала впервые.
«От мальчика из Казахстана до девочки с обложки. Пишу этот пост в одиночестве, чтобы не сбивались мысли, но, время от времени, отчаянно хочется позвонить кому-то из друзей и сказать "приезжай, ущипни меня". Сегодня случилось то, о чем я никогда не могла подумать (а я склонна к фантазиям) - я на обложке журнала "Татлер". Не могу описать чувство, которое испытываю, могу сказать лишь одно - это не тщеславие, не миг удовлетворения, не, даже, радость. Я испытываю гордость. Отнюдь не за себя, а за всех тех, кто окружал меня все это время. Кто шёл со мной и был рядом. За новых друзей и старых. За тех, кто дал понять, что абсолютно ВСЁ возможно - главное верить. За девочек «со звездочкой». За мужчин и женщин. За тех, кто поддерживал, и кто наоборот, тем самым делая меня сильнее. За тех, кто другой; за тех, кто борется. За маленьких и больших, за смелых и тех, кто только взвешивает свои силы. За людей! Моя обложка это - шаг вперёд; доказательство, что было все не зря. И что главное - идти своим путем, выбирать который можете только вы. Спасибо!» — трогательно поделилась эмоциями героиня.
О том, что родилась Наташа мальчиком, она призналась всего несколько месяцев назад. Тогда ее пост и детские фотографии стали настоящим откровением.
«Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я родилась много лет назад в Казахстане в простой, но любящей семье, и все бы ничего... Но, оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как впрочем и взрослые, были готовы согласиться на то, что я именно Наташа. Для них я была тем, кем была записана казенным почерком в метрике. Но в детстве я особенно об этом не задумывалась и продолжала бесшабашно играть в куклы и требовать у мамы накрахмаленные банты по утрам», — рассказывала свою историю Наташа.
«В школе же проблемы мои стали более ощутимыми, я абсолютно искренне недоумевала почему я должна идти в мужскую раздевалку перед уроком физической культуры, который сам по себе для меня был испытанием, и получать тумаки и подзатыльники, пытаться скрыться за шкафчиком, чтобы хоть как-то переодеться не прилюдно, а главное слышать многоголосое "гермик" (что видимо на ИХ языке означало гермафродит). Я была в ступоре, когда выяснилось, что мне оставили волшебный выбор на уроках труда оттачивать мастерство слесаря или фрезеровщика, в то время как я мечтала учиться стенографии (представляя себя билингвальным секретарем) или на худой конец кондитерскому искусству», — вспоминала она испытания, пережитые в детстве.
Наташа рассказывала, что боролась с непониманием и не отзывалась на свое настоящее имя. После школы она бежала домой, чтобы надеть платье сестры и так пойти гулять с двумя подружками-одноклассницами.
Осуществить свою мечту она смогла только в Париже, в том числе сменив паспорт.
«У меня появились мои собственные платья (не пошитые мамой, а от тех великих, о ком я только читала), я стала жить, окруженная красотой и даже неким богатством. У меня появились волшебные друзья, которые никогда не позволяли себе вторгаться в мое прошлое и ограждали меня от любого дискомфорта. Наташа - это все, кем я была для них и для себя. Вернувшись домой к маме, я уничтожила все свои до-Наташины фотографии», — призналась Максимова.
Однако ее мама сохранила несколько детских снимков дочери.
Фото и видео: Instagram
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