Сати Казанова пришла на бранч в коже, а Айза Долматова — в стиле Гуфа

Айза Долматова себе не изменяет: экс-супруга Гуфа пришла на мероприятие в безразмерном свитшоте, любимых трениках и шапке-бини. Зато на украшения не поскупилась: аутфит дополнил целый сет из увесистых колец. К активной светской жизни вернулась и Маша Цигаль: еще недавно дизайнер представляла свою коллекцию на Неделе моды в Москве (первую после семи лет затишья), теперь же часто мелькает в хрониках.

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