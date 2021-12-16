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Сати Казанова пришла на бранч в коже, а Айза Долматова — в стиле Гуфа

15 декабря «Кинопоиск» и ресторан «Хорошая девочка» представили гастроколлаборацию, вдохновленную сериалом «Беспринципные». Днем на Патриарших собрались гости из разных сфер: от артистов до инфлюенсеров и гастрокритиков. Александр Цыпкин остроумно отвечал на вопросы, а Сати Казанова, Алена Водонаева, Айза Долматова и другие позировали для фото и дегустировали специальное меню.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сати Казанова

Фото: Пресс-служба

Сати Казанова выгуляла брутальный блейзер из кожи цвета черного шоколада, который замиксовала с классическими брюками и бельевым топом. А заодно — показала, как круто носить барочный жемчуг с повседневными образами. Алена Водонаева «украла шоу», разбавив total black объемной дутой курткой с леопардовым принтом. Поддержала «хищные» мотивы сумка с ручкой-«пантерой».

Айза Долматова

Айза Долматова

Фото: Пресс-служба

Айза Долматова себе не изменяет: экс-супруга Гуфа пришла на мероприятие в безразмерном свитшоте, любимых трениках и шапке-бини. Зато на украшения не поскупилась: аутфит дополнил целый сет из увесистых колец. К активной светской жизни вернулась и Маша Цигаль: еще недавно дизайнер представляла свою коллекцию на Неделе моды в Москве (первую после семи лет затишья), теперь же часто мелькает в хрониках.

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Фото: пресс-служба

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