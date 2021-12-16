Сати Казанова пришла на бранч в коже, а Айза Долматова — в стиле Гуфа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Сати Казанова выгуляла брутальный блейзер из кожи цвета черного шоколада, который замиксовала с классическими брюками и бельевым топом. А заодно — показала, как круто носить барочный жемчуг с повседневными образами. Алена Водонаева «украла шоу», разбавив total black объемной дутой курткой с леопардовым принтом. Поддержала «хищные» мотивы сумка с ручкой-«пантерой».
Фото: Пресс-служба
Айза Долматова себе не изменяет: экс-супруга Гуфа пришла на мероприятие в безразмерном свитшоте, любимых трениках и шапке-бини. Зато на украшения не поскупилась: аутфит дополнил целый сет из увесистых колец. К активной светской жизни вернулась и Маша Цигаль: еще недавно дизайнер представляла свою коллекцию на Неделе моды в Москве (первую после семи лет затишья), теперь же часто мелькает в хрониках.
Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
Фото: пресс-служба