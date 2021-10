Возвращение Маши Цигаль и шоу Александра Рогова: как прошла Неделя моды в Москве

Александр Рогов провел показ в режиме see now — buy now: понравившиеся вещи с подиума можно тут же приобрести в интернет-магазине. А хочется все: от канареечно-желтого дождевика со шлейфом до «плечистых» пальто затейливого кроя и парадных пижам. С чем дизайнер (и стилист) управляется действительно круто, так это с цветами и фактурами. Сочных оттенков и принтов, как и прошлом сезоне, было много — заскучать не получится.