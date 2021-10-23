Возвращение Маши Цигаль и шоу Александра Рогова: как прошла Неделя моды в Москве
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Александр Рогов провел показ в режиме see now — buy now: понравившиеся вещи с подиума можно тут же приобрести в интернет-магазине. А хочется все: от канареечно-желтого дождевика со шлейфом до «плечистых» пальто затейливого кроя и парадных пижам. С чем дизайнер (и стилист) управляется действительно круто, так это с цветами и фактурами. Сочных оттенков и принтов, как и прошлом сезоне, было много — заскучать не получится.
Фото: Пресс-служба
Из сезона в сезон участники Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week поднимают важные вопросы и поддерживают инициативы по сохранению окружающей среды. На локации располагался пункт приема старых вещей, проводились паблик-токи на тему устойчивого развития, не говоря о том, что многие дизайнеры в своих коллекциях поддерживают тренд на апсайклинг.
Фото: Пресс-служба
Спустя 7 лет затишья, триумфальное возвращение на подиум отметила Маша Цигаль. Дизайнер запустила новую линейку Upcycle Couture, а коллекцию назвала громко: «Я не хочу, чтобы мир погиб от барахла». Шоу прошло с драйвом: под энергичный бит зрителям были представлены 30 образов, созданных из одежды Марии и близких друзей. Закрывала показ сама дизайнер, которая вышла на подиум в пышном корсетном платье, исписанном граффити-тегами.
ДНК бренда Masha Tsigal, который мы отлично помним по велюровым костюмам в лучших традициях 2000-х, перемешалось с духом панк-рока и гранжа. Кстати, велюр тоже дождался своих 15 минут славы, а вместе с ним — платья из старых джинсов, толстовки с «ушами» и балаклавы.
Фото: Пресс-служба
Гостей на локации было немало: поддержать дизайнеров приходили друзья, селебрити, инфлюенсеры. С первых рядов за показами наблюдала Алена Водонаева — в брутальном образе total black на базе гранжевого свитера oversize и кожаных брюк. К слову, тему осознанности ведущая в своем аутфите тоже поддержала, надев ботильоны Versace 10-летней давности.
Фото: пресс-служба