Саша Савельева «зажгла» в образе хозяйки ранчо и с новой укладкой

Экс-солистка «Фабрики» выстроила образ вокруг гиперобъемной клетчатой рубашки с акцентной бахромой, которая эффектно сопровождает каждое движение. Кстати, отличный пример того, как рубашка oversize может занять место жакета в casual-аутфитах (певица зарифмовала ее с базовым черным топом). Следующий шаг — актуальные джинсы безупречной посадки. Всегда беспроигрышный вариант — клеш от бедра и высокая линия талии. А в завершение — пара брутальных ботинок на тракторной подошве.