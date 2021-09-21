Саша Савельева «зажгла» в образе хозяйки ранчо и с новой укладкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sasha_savelieva
Экс-солистка «Фабрики» выстроила образ вокруг гиперобъемной клетчатой рубашки с акцентной бахромой, которая эффектно сопровождает каждое движение. Кстати, отличный пример того, как рубашка oversize может занять место жакета в casual-аутфитах (певица зарифмовала ее с базовым черным топом). Следующий шаг — актуальные джинсы безупречной посадки. Всегда беспроигрышный вариант — клеш от бедра и высокая линия талии. А в завершение — пара брутальных ботинок на тракторной подошве.
Осень пришла без опозданий, и прихватила с собой сезон хмурого неба и бесконечных дождей. Поэтому кутайтесь в уютные стеганные бомберы, кожаные пальто и утепленные шерстяные рубашки О-силуэта. Где купить актуальную верхнюю одежду и с чем ее сочетать — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram