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Саша Савельева «зажгла» в образе хозяйки ранчо и с новой укладкой

Саша Савельева обновила укладку и освежила челку, а заодно показала, как стильно одеться осенью. Капризный сентябрь — не повод жертвовать стилем ради комфорта, даже если погода так и норовит испортить прическу и настроение. В помощь — кантри-шик, который определенно стоит взять на вооружение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Савельева

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка «Фабрики» выстроила образ вокруг гиперобъемной клетчатой рубашки с акцентной бахромой, которая эффектно сопровождает каждое движение. Кстати, отличный пример того, как рубашка oversize может занять место жакета в casual-аутфитах (певица зарифмовала ее с базовым черным топом). Следующий шаг — актуальные джинсы безупречной посадки. Всегда беспроигрышный вариант — клеш от бедра и высокая линия талии. А в завершение — пара брутальных ботинок на тракторной подошве.

Осень пришла без опозданий, и прихватила с собой сезон хмурого неба и бесконечных дождей. Поэтому кутайтесь в уютные стеганные бомберы, кожаные пальто и утепленные шерстяные рубашки О-силуэта. Где купить актуальную верхнюю одежду и с чем ее сочетать — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram