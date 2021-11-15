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Саша Савельева выгуляла топ с пышными рукавами-«клумбами»

Саша Савельева устроила битву образов для вечеринки, предложив поклонникам выбрать лучший из трех. А заодно — показала идеальный фасон брюк на сезон и как составить сразу несколько аутфитов на их основе. Как разбавить классику — смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Савельева

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Первый выход — классические брюки-палаццо, которые на хрупкой фигуре артистки выглядят на несколько размеров больше. Пользуйтесь этим лайфхаком: в этом сезоне джинсы и брюки, нарочито небрежно спадающие с талии — абсолютный мастхэв. К ним — гиперобъемный топ с рукавами-буфами, напоминающий сладкую вату.

Второй образ выстроен вокруг пастельных оттенков — молочного и небесно-голубого. В главной роли — рубашка с манжетами, расшитыми перьями. Акцент — ультраяркие лодочки цвета электрик. Финальный аутфит — в духе денди — с палаццо, полупрозрачной сорочкой и дерзким жилетом.

Саша Савельева / Instagram @sasha_savelieva

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Фото: Instagram @sasha_savelieva

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