Саша Савельева выгуляла топ с пышными рукавами-«клумбами»

Первый выход — классические брюки-палаццо, которые на хрупкой фигуре артистки выглядят на несколько размеров больше. Пользуйтесь этим лайфхаком: в этом сезоне джинсы и брюки, нарочито небрежно спадающие с талии — абсолютный мастхэв. К ним — гиперобъемный топ с рукавами-буфами, напоминающий сладкую вату.

Второй образ выстроен вокруг пастельных оттенков — молочного и небесно-голубого. В главной роли — рубашка с манжетами, расшитыми перьями. Акцент — ультраяркие лодочки цвета электрик. Финальный аутфит — в духе денди — с палаццо, полупрозрачной сорочкой и дерзким жилетом.