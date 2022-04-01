Сандра Буллок выгуляла костюм с королевским шлейфом за полмиллиона рублей

Стилист Сандры Буллок старается на славу, чтобы сделать образы своей подопечной максимально запоминающимися. На этот раз в ход пошел классический брючный костюм Carolina Herrera, который разбавила акцентная деталь — контрастный корсет со шлейфом в самых актуальных оттенках сезона: от ультрафиолета до насыщенной фуксии. Наряд от Carolina Herrera (любимого бренда испанской королевы Летиции) обошелся актрисе 4632 фунта стерлинга, как сообщает Daily Mail. По актуальному курсу стоимость костюма составляет более полумиллиона рублей.

Завершили образ классические лодочки, акцентные серьги и пышные локоны, которые особенно выигрышно смотрелись на фото.