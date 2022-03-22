Мода Сегодня в 13:05 1 мин. a A

Сандра Буллок выгуляла конфетное платье-«торт» с брутальными сапогами-чулками

Весенний сезон богат на яркие образы знаменитостей. Звезды появляются в самых необычных нарядах и не перестают удивлять (а иногда даже шокировать) поклонников. 57-летняя Сандра Буллок вошла в число знаменитых красоток, чьи наряды сразу приковывают взгляды. Актриса появилась в сияющем платье с длинным подолом и сразу же похитила все внимание фотографов.