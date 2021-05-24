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Самые дерзкие юбки Брижит Макрон, королевы Летиции и других первых леди

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Королева Летиция

Фото: Globallook

Дресс-код — не помеха, особенно когда есть что показать. В деле решения важных государственных вопросов весомый аргумент — роскошные ноги в дизайнерских лодочках на шпильке. В подборке Passion.ru — самые дерзкие юбки первых леди и монарших особ.

На одно из недавних официальных мероприятий испанская королева Летиция отправилась в любимой юбке-«карандаше» цвета неба. Загорелые ноги плюс интригующий разрез спереди — беспроигрышное комбо. Среди любительниц дерзить и Джилл Байден. Супруга президента США постоянно экспериментирует с длиной, а в любой непонятной ситуации кладет ногу на ногу, оставляя окружающим слишком мало места для фантазии. «Футляр» выше колен — отлично, брутальная кожа и колготки в сеточку — еще лучше!

Бриджит Макрон и Мелания Трамп

Фото: Globallook

Приз за максимальное количество выходов в мини заслуженно получает Брижит Макрон. Первая леди Франции дразнит не только молодого супруга, но и весь политический Олимп. Одно можно сказать точно — с такими стройными ногами легко разведать даже самые опасные государственные тайны.

Ранее мы рассказывали о самых дерзких вольностях первых леди и монарших особ. Подробности с фото — в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / GettyImages

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