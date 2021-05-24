Самые дерзкие юбки Брижит Макрон, королевы Летиции и других первых леди
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Фото: Globallook
На одно из недавних официальных мероприятий испанская королева Летиция отправилась в любимой юбке-«карандаше» цвета неба. Загорелые ноги плюс интригующий разрез спереди — беспроигрышное комбо. Среди любительниц дерзить и Джилл Байден. Супруга президента США постоянно экспериментирует с длиной, а в любой непонятной ситуации кладет ногу на ногу, оставляя окружающим слишком мало места для фантазии. «Футляр» выше колен — отлично, брутальная кожа и колготки в сеточку — еще лучше!
Фото: Globallook
Приз за максимальное количество выходов в мини заслуженно получает Брижит Макрон. Первая леди Франции дразнит не только молодого супруга, но и весь политический Олимп. Одно можно сказать точно — с такими стройными ногами легко разведать даже самые опасные государственные тайны.
Ранее мы рассказывали о самых дерзких вольностях первых леди и монарших особ. Подробности с фото — в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / GettyImages
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