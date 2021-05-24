Самые дерзкие юбки Брижит Макрон, королевы Летиции и других первых леди

Приз за максимальное количество выходов в мини заслуженно получает Брижит Макрон. Первая леди Франции дразнит не только молодого супруга, но и весь политический Олимп. Одно можно сказать точно — с такими стройными ногами легко разведать даже самые опасные государственные тайны.

Ранее мы рассказывали о самых дерзких вольностях первых леди и монарших особ. Подробности с фото — в материале Passion.ru.