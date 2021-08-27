Самойлова и Шнурова померились ультрадерзкими платьями: кто круче
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Фото: Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова отправилась на ужин в эффектном образе. Многодетная мама похвасталась фигурой в соблазнительном платье с «опасным» декольте и разрезами, не оставляющими места для фантазии. Дополнили образ акцентные украшения — серьги-хупы, колье и браслеты, оформленные по правилам многослойности. Последний штрих — миниатюрная сумка Louis Vuitton.
Матильда Шнурова выгуляла платье Serita от Cult Gaia, которое взрывает топы в этом году. К нему — стейтмент-серьги до плеч и флеш-тату на теле. Выбирайте победительницу!
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Не так давно в модной битве сошлись Виктория Лопырева и Инна Маликова. Повод для спора — неоновые костюмы, подчеркнувшие формы с самых выгодных ракурсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
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