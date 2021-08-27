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Самойлова и Шнурова померились ультрадерзкими платьями: кто круче

Оксана Самойлова отдыхает с Джиганом на Миконосе, где концентрация платьев с экстремальными декольте и разрезами зашкаливает. Свой день рождения там отмечала и Матильда Шнурова, и тоже выгуляла свой модный трофей. Голосуем, кто из красоток победит в баттле!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Самойлова

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова отправилась на ужин в эффектном образе. Многодетная мама похвасталась фигурой в соблазнительном платье с «опасным» декольте и разрезами, не оставляющими места для фантазии. Дополнили образ акцентные украшения — серьги-хупы, колье и браслеты, оформленные по правилам многослойности. Последний штрих — миниатюрная сумка Louis Vuitton.

Матильда Шнурова выгуляла платье Serita от Cult Gaia, которое взрывает топы в этом году. К нему — стейтмент-серьги до плеч и флеш-тату на теле. Выбирайте победительницу!

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Не так давно в модной битве сошлись Виктория Лопырева и Инна Маликова. Повод для спора — неоновые костюмы, подчеркнувшие формы с самых выгодных ракурсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @samoylovaoxana

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