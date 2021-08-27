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Самойлова и Шнурова померились ультрадерзкими платьями: кто круче

Оксана Самойлова отдыхает с Джиганом на Миконосе, где концентрация платьев с экстремальными декольте и разрезами зашкаливает. Свой день рождения там отмечала и Матильда Шнурова, и тоже выгуляла свой модный трофей. Голосуем, кто из красоток победит в баттле!