Маликова и Лопырева померились стройностью в неоновых кроп-топах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова выстроила вокруг неона образ на вечер. Под прицелом оказался кислотно-зеленый трикотажный комплект из микротопа и ультраоблегающей мини-юбки. Компенсировать яркость певица взялась с помощью черной базы: классического жакета и эффектных босоножек Tom Ford с декором из брутальных цепей.
Тем же приемом воспользовалась и Виктория Лопырева, которая сделала ставку на фисташковый неон для аутдор-тренировки, совмещенной с фотосессией. Ведущая выбрала комплект из спортивного топа и велосипедок, продемонстрировав фигуру во всей красе. А вы уже определились с выбором — чей аутфит победит в модной битве?
Ранее за самый эффектный пляжный наряд посоревновались Ирина Дубцова и Лера Кудрявцева. В фокусе — леопардовый принт с неоновыми вставками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @innamalikova / @lopyrevavika
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