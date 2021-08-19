Сегодня в 14:26

Маликова и Лопырева померились стройностью в неоновых кроп-топах

Тренд на неон давно отгремел, но отголоски его мы слышим и сегодня. Среди знаменитостей есть настоящие поклонницы флуоресцентных красок, и это Виктория Боня, Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова. А недавно в модном противостоянии встретились сразу две звездные красотки — Инна Маликова и Виктория Лопырева. Голосуем за самый фееричный образ!