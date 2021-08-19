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Маликова и Лопырева померились стройностью в неоновых кроп-топах

Тренд на неон давно отгремел, но отголоски его мы слышим и сегодня. Среди знаменитостей есть настоящие поклонницы флуоресцентных красок, и это Виктория Боня, Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова. А недавно в модном противостоянии встретились сразу две звездные красотки — Инна Маликова и Виктория Лопырева. Голосуем за самый фееричный образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова выстроила вокруг неона образ на вечер. Под прицелом оказался кислотно-зеленый трикотажный комплект из микротопа и ультраоблегающей мини-юбки. Компенсировать яркость певица взялась с помощью черной базы: классического жакета и эффектных босоножек Tom Ford с декором из брутальных цепей.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova

Тем же приемом воспользовалась и Виктория Лопырева, которая сделала ставку на фисташковый неон для аутдор-тренировки, совмещенной с фотосессией. Ведущая выбрала комплект из спортивного топа и велосипедок, продемонстрировав фигуру во всей красе. А вы уже определились с выбором — чей аутфит победит в модной битве?

Виктория Лопырева / Instagram @lopyrevavika

Ранее за самый эффектный пляжный наряд посоревновались Ирина Дубцова и Лера Кудрявцева. В фокусе — леопардовый принт с неоновыми вставками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @innamalikova / @lopyrevavika

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