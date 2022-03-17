Сама скромность: Леди Гага появилась на церемонии в образе готической принцессы

Для нового выхода Леди Гага вооружилась роскошным платьем Jason Wu с корсетным лифом без бретелей, акцентом на талии и пышной юбкой. Образ в лучших традициях минимализма дополнили брутальные туфли затейливого силуэта — в духе тех, что певица носила в 2010-х. В завершение — акцентные серьги, щедро усыпанные бриллиантами.

Не так давно звезда одаривала публику воздушными поцелуями и улыбкой на красной дорожке фестиваля Critics Choice Awards. Для выхода в свет Леди Гага выбрала платье Gucci с лифом-«лепестками», не оставившим места для фантазии.