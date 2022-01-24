Сама скромность: королева Летиция вышла в свет в костюме, которому больше 5 лет

Для культурной программы Летиция выбрала фактурный костюм от испанского бренда Felipe Varela, в котором блистала в 2017 году на праздновании Национального дня Испании (и неоднократно после мероприятия). Чтобы вещи прослужили максимально долго, супруга короля делает ставку на безупречно скроенную классику, которая никогда не проигрывает. И эта двойка из жакета с подчеркнутой талией и миди-юбкой А-силуэта — тому подтверждение.

Если несколько лет назад его дополняли темные замшевые лодочки и объемная мини-сумка, то сегодня в образ ее величества вписался клатч с тиснением под кожу рептилии и туфли в насыщенном оттенке индиго.