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Сама скромность: королева Летиция вышла в свет в костюме, которому больше 5 лет

Королева Летиция посетила Академию изящных искусств в Сан-Фернандо. Ее величество решила не изобретать велосипед и взяла уже готовый комплект из дворцовой гардеробной — к тому же уже проверенный временем. Впервые мы видели его несколько лет назад, и он все еще в тренде. Как донашивать вещи годами и быть на гребне модной волны — учимся у монаршей особы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Для культурной программы Летиция выбрала фактурный костюм от испанского бренда Felipe Varela, в котором блистала в 2017 году на праздновании Национального дня Испании (и неоднократно после мероприятия). Чтобы вещи прослужили максимально долго, супруга короля делает ставку на безупречно скроенную классику, которая никогда не проигрывает. И эта двойка из жакета с подчеркнутой талией и миди-юбкой А-силуэта — тому подтверждение.

Если несколько лет назад его дополняли темные замшевые лодочки и объемная мини-сумка, то сегодня в образ ее величества вписался клатч с тиснением под кожу рептилии и туфли в насыщенном оттенке индиго.

Королева Летиция на праздновании Национального дня Испании в 2017 году

Королева Летиция на праздновании Национального дня Испании в 2017 году

Фото: Globallook

Что всегда притягивает внимание, так это украшения королевских особ. Любопытно, но современные королевы и герцогини предпочитают увесистым сапфирам и бриллиантам обычную бижутерию из масс-маркета. Так, например, недавно Кейт Миддлтон дополнила свой образ серьгами за 727 рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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