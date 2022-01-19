Бриллиантам — нет! Кейт Миддлтон выгуляла серьги за 725 рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Недавно отметившая 40-й юбилей Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Музей подкидышей в Лондоне. Для дневного выхода составила лаконичный образ с акцентной деталью. В главной роли — шерстяное пальто кобальтового цвета, которое монаршая особа периодически выгуливает в свет.
Эффекта бесконечно длинных ног Кэтрин добилась с помощью классических брюк клеш Jigsaw, которые, как сообщает Daily Mail, обошлись ей в 130 фунтов (около 13 525 рублей). В пару к ним герцогиня добавила базовую водолазку Zara за 19,99 (около 2080 рублей) и брутальный ремень с тиснением под кожу рептилии. Завершили аутфит классические замшевые лодочки в оттенке Navy Blue и лаконичные серьги Accessorize за 7 фунтов (около 725 рублей).
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали украшения, которые станут главными претендентами на место в вашей шкатулке в этом году. В подборке — бюджетные варианты от 3000 рублей и настоящие шедевры ювелирного искусства (осторожно: неприличный ценник). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook