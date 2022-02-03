passion.ru
1 мин.

Сама скромность: Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в «школьном» платье

Каждое новое появление Кейт Миддлтон приковывает взгляды миллионов. Не смотря на это, герцогиня Кембриджская не стесняется донашивать одни и те же наряды годами и давать новую жизнь вещам десятилетней давности. В отличие от Меган Маркл, Кэтрин упрекали в расточительности нечасто. На примере монаршей особы разбираем, как стилизовать старые вещи, чтобы они выглядели по-новому!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press

На встречу с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуольской, Кейт надела серое платье из твида, которое было когда-то сшито специально для нее. Супруга принца Уильяма и раньше неоднократно надевала его — например, в 2019 году на встречу с королевой Елизаветой II.

Для прогулки с родственниками Кейт надела строгий наряд в серых тонах. Герцогиня Кембриджская выбрала монохромное твидовое платье Catherine Walker с акцентом на талии и черным воротничком, как на школьной форме. Свой look герцогиня дополнила замшевыми туфлями Gianvito Rossi и кожаной мини-сумкой Mulberry с серебристой фурнитурой.

Сама скромность: Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в «школьном» платье

Фото: Global Look Press

Ранее мы рассказывали, где можно найти такой же трикотажный костюм с юбкой как у герцогини Кембриджской. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят