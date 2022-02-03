Сама скромность: Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в «школьном» платье

На встречу с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуольской, Кейт надела серое платье из твида, которое было когда-то сшито специально для нее. Супруга принца Уильяма и раньше неоднократно надевала его — например, в 2019 году на встречу с королевой Елизаветой II.

Для прогулки с родственниками Кейт надела строгий наряд в серых тонах. Герцогиня Кембриджская выбрала монохромное твидовое платье Catherine Walker с акцентом на талии и черным воротничком, как на школьной форме. Свой look герцогиня дополнила замшевыми туфлями Gianvito Rossi и кожаной мини-сумкой Mulberry с серебристой фурнитурой.