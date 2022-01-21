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Где купить идеальный трикотажный костюм с юбкой как у Кейт Миддлтон

Не так давно Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в графство Ланкашир, где пообщались с врачами и медперсоналом Общественной больницы Клитеро. А взгляды вновь прикованы к новому образу герцогини Кембриджской — вернее, к хорошо забытому старому. На примере монаршей особы разбираем, как носить монохромный бежевый, а заодно рассказываем, где купить идеальный (и теплый) трикотажный костюм!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кэтрин выбрала костюм-двойку из фактурного трикотажа цвета капучино от Iris and Ink. В основе — базовый джемпер за 145 фунтов (около 15 100 рублей) и миди-юбка за 165 фунтов (около 17 200 рублей). Дополнили монообраз замшевые сапоги насыщенного карамельного оттенка и классическое двубортное пальто Massimo Dutti.

В завершение — пара лаконичных серег Missoma за 7700 рублей и миниатюрный клатч Metier London, который, как сообщает Daily Mail, стал самой дорогой деталью аутфита. Стоимость — 1080 фунтов, что составляет примерно 112 400 рублей.

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Akhmadullina Dreams: юбка, 6990 руб; джемпер, 7990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы подобрали несколько доступных аналогов костюма герцогини Кейт, которые, определенно, стоит добавить в список желаний.

Ранее мы рассказывали, как одеться в морозную погоду, чтобы не «утонуть» в пуховике, но сохранить стиль и комфорт. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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