Где купить идеальный трикотажный костюм с юбкой как у Кейт Миддлтон
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Кэтрин выбрала костюм-двойку из фактурного трикотажа цвета капучино от Iris and Ink. В основе — базовый джемпер за 145 фунтов (около 15 100 рублей) и миди-юбка за 165 фунтов (около 17 200 рублей). Дополнили монообраз замшевые сапоги насыщенного карамельного оттенка и классическое двубортное пальто Massimo Dutti.
В завершение — пара лаконичных серег Missoma за 7700 рублей и миниатюрный клатч Metier London, который, как сообщает Daily Mail, стал самой дорогой деталью аутфита. Стоимость — 1080 фунтов, что составляет примерно 112 400 рублей.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы подобрали несколько доступных аналогов костюма герцогини Кейт, которые, определенно, стоит добавить в список желаний.
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Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб