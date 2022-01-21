Где купить идеальный трикотажный костюм с юбкой как у Кейт Миддлтон

Кэтрин выбрала костюм-двойку из фактурного трикотажа цвета капучино от Iris and Ink. В основе — базовый джемпер за 145 фунтов (около 15 100 рублей) и миди-юбка за 165 фунтов (около 17 200 рублей). Дополнили монообраз замшевые сапоги насыщенного карамельного оттенка и классическое двубортное пальто Massimo Dutti.

В завершение — пара лаконичных серег Missoma за 7700 рублей и миниатюрный клатч Metier London, который, как сообщает Daily Mail, стал самой дорогой деталью аутфита. Стоимость — 1080 фунтов, что составляет примерно 112 400 рублей.