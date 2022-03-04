Сальма Хайек показала самый эффектный оттенок сезона — он идет абсолютно всем

Правильная база — модная аксиома и самая выгодная инвестиция. Иорданская королева Рания знает это не понаслышке, поэтому недавно демонстрировала безукоризненный тренч на одной из официальных встреч в Аммане. Мы присмотрелись к ассортименту российских брендов и нашли 12 классных вариантов, как у Ее Величества (и даже круче). Явки и пароли — в материале Passion.ru.