Сальма Хайек показала самый эффектный оттенок сезона — он идет абсолютно всем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
55-летняя актриса показала самый универсальный оттенок сезона, который идет практически всем. Насыщенный васильковый станет таблеткой от хандры и глотком свежего воздуха после многослойной защиты от холодов. Сальма выбрала платье свободного силуэта с мягкими линиями и с минимумом открытого тела. С цветом васильков контрастирует темная бахрома из шелковых нитей и мейкап — акцентом образа стала морковно-алая помада.
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram