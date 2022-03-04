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Сальма Хайек показала самый эффектный оттенок сезона — он идет абсолютно всем

Сальма Хайек отметила важное событие — получение награды Icon STARmeter Award. Прошлый год для актрисы прошел весьма продуктивно: она заполучила (и сыграла) яркие роли в фильме «Вечные» и в нашумевшем «Доме Gucci». Собственно, за них и была удостоена премии. В своем блоге Хайек поделилась новостью, и за поздравлениями вышла в эффектном образе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сальма Хайек

Фото: Eastnews

55-летняя актриса показала самый универсальный оттенок сезона, который идет практически всем. Насыщенный васильковый станет таблеткой от хандры и глотком свежего воздуха после многослойной защиты от холодов. Сальма выбрала платье свободного силуэта с мягкими линиями и с минимумом открытого тела. С цветом васильков контрастирует темная бахрома из шелковых нитей и мейкап — акцентом образа стала морковно-алая помада.

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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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