Королева Рания показала идеальный тренч на весну — ищите такой у российских брендов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ее величество выстроила образ вокруг кипенно-белого цвета, зарифмовав бланковую футболку и классические прямые брюки. Тону тандема вторят ботильоны с заостренными мысами. Главным героем аутфита стал идеальный двубортный тренч цвета капучино.
Мы обратили внимание на ассортимент российских брендов и нашли множество вариаций на тему тренча: от классики цвета camel до моделей из эко- и натуральной кожи. Кажется, вполне актуально не только в преддверии теплого сезона, но и в свете последних политических событий.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы обсудили со стилистом, как собрать функциональный весенний гардероб и не разориться. Практические советы специалиста, которые помогут сэкономить время и деньги, ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб