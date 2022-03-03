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Королева Рания показала идеальный тренч на весну — ищите такой у российских брендов

Иорданская королева Рания посетила студию дизайна и инноваций в Аммане. Для визита ее величество выбрала лаконичный образ и еще раз доказала, что все самое стильное просто. Достаточно обзавестись парой правильных базовых деталей, и проблема «нечего надеть» отпадет сама по себе. На королеве мы заметили безупречно скроенный тренч и провели свое модное расследование. Результат — подборка классных вариантов от российских брендов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Рания

Фото: Globallook

Ее величество выстроила образ вокруг кипенно-белого цвета, зарифмовав бланковую футболку и классические прямые брюки. Тону тандема вторят ботильоны с заостренными мысами. Главным героем аутфита стал идеальный двубортный тренч цвета капучино.

Мы обратили внимание на ассортимент российских брендов и нашли множество вариаций на тему тренча: от классики цвета camel до моделей из эко- и натуральной кожи. Кажется, вполне актуально не только в преддверии теплого сезона, но и в свете последних политических событий.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Lime, 12 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы обсудили со стилистом, как собрать функциональный весенний гардероб и не разориться. Практические советы специалиста, которые помогут сэкономить время и деньги, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

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