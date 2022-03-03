Королева Рания показала идеальный тренч на весну — ищите такой у российских брендов

Ее величество выстроила образ вокруг кипенно-белого цвета, зарифмовав бланковую футболку и классические прямые брюки. Тону тандема вторят ботильоны с заостренными мысами. Главным героем аутфита стал идеальный двубортный тренч цвета капучино.

Мы обратили внимание на ассортимент российских брендов и нашли множество вариаций на тему тренча: от классики цвета camel до моделей из эко- и натуральной кожи. Кажется, вполне актуально не только в преддверии теплого сезона, но и в свете последних политических событий.