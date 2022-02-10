С перчинкой: похудевшая Нетребко примерила платье с экстремальным разрезом

Нетребко в роли дочери эфиопского царя Аиды выглядит эффектно. На ней — градиентное макси-платье с экстремально высоким разрезом от бедра, который открывает ноги с самых выгодных ракурсах. Наряд декорирован бахромой, стилизованной под цепи. Дополняют look брутальные римские сандалии из кожи цвета шоколада и акцентные украшения — массивные браслеты и колье с бронзовыми завитками.

Звезда оперы дала мастер-класс на тему того, как позировать, чтобы силуэт визуально выглядел еще стройнее и выше.