С перчинкой: похудевшая Нетребко примерила платье с экстремальным разрезом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Нетребко в роли дочери эфиопского царя Аиды выглядит эффектно. На ней — градиентное макси-платье с экстремально высоким разрезом от бедра, который открывает ноги с самых выгодных ракурсах. Наряд декорирован бахромой, стилизованной под цепи. Дополняют look брутальные римские сандалии из кожи цвета шоколада и акцентные украшения — массивные браслеты и колье с бронзовыми завитками.
Звезда оперы дала мастер-класс на тему того, как позировать, чтобы силуэт визуально выглядел еще стройнее и выше.
Ранее мы обсуждали выход Анны Нетребко, который наделал много шума. Оперная звезда отправилась в театр в костюме с абсолютно прозрачными брюками, продемонстрировав всем роскошные ноги. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago / Globallook