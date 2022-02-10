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С перчинкой: похудевшая Нетребко примерила платье с экстремальным разрезом

Анна Нетребко показала свой сценический образ к опере Джузеппе Верди «Аида» и похвасталась скорым дебютом на сцене старейшего театра Сан-Карло в Неаполе. Заметно постройневшая оперная дива показала вариацию на тему исторического наряда, который выглядит максимально соблазнительно, а заодно похвасталась бесконечными ногами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Нетребко в роли дочери эфиопского царя Аиды выглядит эффектно. На ней — градиентное макси-платье с экстремально высоким разрезом от бедра, который открывает ноги с самых выгодных ракурсах. Наряд декорирован бахромой, стилизованной под цепи. Дополняют look брутальные римские сандалии из кожи цвета шоколада и акцентные украшения — массивные браслеты и колье с бронзовыми завитками.

Звезда оперы дала мастер-класс на тему того, как позировать, чтобы силуэт визуально выглядел еще стройнее и выше.

Ранее мы обсуждали выход Анны Нетребко, который наделал много шума. Оперная звезда отправилась в театр в костюме с абсолютно прозрачными брюками, продемонстрировав всем роскошные ноги. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago / Globallook

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