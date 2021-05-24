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Рудова vs Маликова: голосуем за самый яркий образ с мини-платьем

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Слайд, который
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Наталья Рудова

Фото: Instagram @rudovanata

Чем выше столбик термометра, тем короче платья. В модном баттле на этот раз встретились Наталья Рудова и Стефания Маликова. Выбираем, чей летний образ с цветочными мотивами ярче!

Наталья показала эффектный способ применения рубашки бойфренда, надев ее поверх крошечного платья с растительным принтом. «Привет» из мужской половины гардероба на хрупких плечах актрисы смотрится максимально соблазнительно. В дополнение — любимые (и удобные) кроссовки Yeezy.

А вы же определились с образом-фаворитом? Голосуйте за самый эффектный!

Дмитрий, Стефания и Марк Маликовы

Стефания Маликова поделилась серей забавных семейных снимков с папой и младшим братом. А заодно похвасталась золотистым загаром, привезенным в качестве приятного бонуса из недавнего отпуска. Стеша позирует в платье из новой коллекции собственного бренда. Летнее настроение образа поддерживают желтые цветы, рукава-«фонарики» и ажурная отделка.

Ранее мы рассказывали об отечественных и зарубежных селебрити, которые обожают одежду российских брендов. Среди них — Алла Пугачева, Вера Брежнева, семейство Кардашьян и многие другие. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @rudovanata

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