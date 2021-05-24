Рудова vs Маликова: голосуем за самый яркий образ с мини-платьем

Стефания Маликова поделилась серей забавных семейных снимков с папой и младшим братом. А заодно похвасталась золотистым загаром, привезенным в качестве приятного бонуса из недавнего отпуска. Стеша позирует в платье из новой коллекции собственного бренда. Летнее настроение образа поддерживают желтые цветы, рукава-«фонарики» и ажурная отделка.

Ранее мы рассказывали об отечественных и зарубежных селебрити, которые обожают одежду российских брендов. Среди них — Алла Пугачева, Вера Брежнева, семейство Кардашьян и многие другие. Подробности с фото — на Passion.ru.