Рудова vs Дайнеко: голосуем за самый дерзкий образ с черным микроплатьем

Наталья Рудова своим традициям не изменяет. Актриса вооружилась абсолютно нескромным платьем без бретелей с «опасным» декольте. Поистине маленькое черное платье зарифмовано с акцентными босоножками, усыпанными массивными жемчужинами.

С мини-длиной не упускают возможности поэкспериментировать и селебрити, и первые леди. Ранее мы рассказывали о самых коварных юбках Джилл Байден, которые практически не оставили места для фантазии. Подробности с фото — на Passion.ru.