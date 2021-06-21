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Рудова vs Дайнеко: голосуем за самый дерзкий образ с черным микроплатьем

В образах Виктории Дайнеко и Натальи Рудовой экстремальную мини-длину можно увидеть с завидной частотой. Звезды демонстрируют стройные ноги с самых выгодных ракурсов и подтверждают — чем выше, тем лучше. Выбираем самый соблазнительный аутфит на базе маленького черного платья!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

Для выступления Виктория Дайнеко выбрала платье затейливого дизайна от московского бренда Arut. Когда настроение и миссия — сиять, мерцающий атлас и пайетки всегда приходят на помощь. А если курс на соблазн — длина ультрамини плюс лаконичные босоножки на шпильках и алая помада на губах — главные союзники.

А вы уже определили, кому отдадите пальму первенства в модном баттле? Голосуйте!

Наталья Рудова

Фото: Instagram @rudovanata

Наталья Рудова своим традициям не изменяет. Актриса вооружилась абсолютно нескромным платьем без бретелей с «опасным» декольте. Поистине маленькое черное платье зарифмовано с акцентными босоножками, усыпанными массивными жемчужинами.

С мини-длиной не упускают возможности поэкспериментировать и селебрити, и первые леди. Ранее мы рассказывали о самых коварных юбках Джилл Байден, которые практически не оставили места для фантазии. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @victoriadaineko / @rudovanata

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