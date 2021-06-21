Рудова vs Дайнеко: голосуем за самый дерзкий образ с черным микроплатьем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Для выступления Виктория Дайнеко выбрала платье затейливого дизайна от московского бренда Arut. Когда настроение и миссия — сиять, мерцающий атлас и пайетки всегда приходят на помощь. А если курс на соблазн — длина ультрамини плюс лаконичные босоножки на шпильках и алая помада на губах — главные союзники.
А вы уже определили, кому отдадите пальму первенства в модном баттле? Голосуйте!
Фото: Instagram @rudovanata
Наталья Рудова своим традициям не изменяет. Актриса вооружилась абсолютно нескромным платьем без бретелей с «опасным» декольте. Поистине маленькое черное платье зарифмовано с акцентными босоножками, усыпанными массивными жемчужинами.
С мини-длиной не упускают возможности поэкспериментировать и селебрити, и первые леди. Ранее мы рассказывали о самых коварных юбках Джилл Байден, которые практически не оставили места для фантазии. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @victoriadaineko / @rudovanata
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!