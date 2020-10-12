Рудковская нарвалась на критику за появление на катке в летней обуви и без колготок
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская с сыном Сашей заняли свои места в рядах болельщиков на втором этапе Кубка России по фигурному катанию. «Болели , кричали и испытали сегодня невероятные эмоции!» — поделилась впечатлениями звезда. Яна блеснула в total look от Christian Dior на основе классического синего цвета. На ней — костюм-двойка из жакета-кейпа и бриджей в тон. Вооружилась бизнесвумен микросумкой-тоутом и полихромными туфлями-слингбэками на изящных шпильках.
Хейтеры не упустили возможности оставить едкие комментарии в бурном обсуждении соревнований, где участвовали подопечные Евгения Плющенко. «Вы там не замерзли с голыми ногами?», «А босоножки не большие случайно? Безвкусица», «Обувь не по сезону», «Яна, уже октябрь, а вы в босоножках», «Почему маски обычные, не брендовые?». На защиту Яны вышли поклонники: «Вы очень похорошели, прям куколка — приятно смотреть», «Какая стильная и красивая!», «Яна стала еще красивее с появлением Арсения», «Какая красива и стильная мама».
Напоминаем, что недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями. Ради рождения сына Арсения звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
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