Рудковская нарвалась на критику за появление на катке в летней обуви и без колготок

Хейтеры не упустили возможности оставить едкие комментарии в бурном обсуждении соревнований, где участвовали подопечные Евгения Плющенко. «Вы там не замерзли с голыми ногами?», «А босоножки не большие случайно? Безвкусица», «Обувь не по сезону», «Яна, уже октябрь, а вы в босоножках», «Почему маски обычные, не брендовые?». На защиту Яны вышли поклонники: «Вы очень похорошели, прям куколка — приятно смотреть», «Какая стильная и красивая!», «Яна стала еще красивее с появлением Арсения», «Какая красива и стильная мама».