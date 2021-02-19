Рудковская, Херли и другие звезды, которые одеваются в «конфетную обертку»
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
В авангарде модниц — Яна Рудковская, которая утеплилась с помощью эффектного лыжного костюма и доказала, что между золотом и серебром — абсолютная совместимость. Сверху бизнесвумен накинула пушистый жилет и забавную шапку с помпоном. Другие же модницы предпочли металлический блеск для вечерних выходов и модных съемок. Например, Мария Погребняк показала яркий look с диско-платьем и туфлями «Золушки», а Элизабет Херли решила похвастаться аппетитными формами в силуэтном наряде с экстремальным декольте.
А вот Ким Кардашьян снова оказалась впереди планеты всей, и примерила наряд «конфетной обертки» для новой рекламной кампании своего косметического бренда. Любопытно, как однажды шквал критики обрушился на ее сестру Кайли, которая пришла на свадьбу подруги в дизайнерском платье, а его сравнили с фольгой для запекания картошки. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram / Globallook
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