Рудковская, Херли и другие звезды, которые одеваются в «конфетную обертку»

В авангарде модниц — Яна Рудковская, которая утеплилась с помощью эффектного лыжного костюма и доказала, что между золотом и серебром — абсолютная совместимость. Сверху бизнесвумен накинула пушистый жилет и забавную шапку с помпоном. Другие же модницы предпочли металлический блеск для вечерних выходов и модных съемок. Например, Мария Погребняк показала яркий look с диско-платьем и туфлями «Золушки», а Элизабет Херли решила похвастаться аппетитными формами в силуэтном наряде с экстремальным декольте.