Рози Хантингтон-Уайтли носит платье российского бренда за 27 950 рублей

К образам Рози интерес всегда повышенный. Модель обожает минимализм и все, что с ним связано — «чистые» цвета, текстуры, акценты. Со стилем ангел Victoria’s Secret делает абсолютно все, даже разбор рабочей почты и деловые звонки в режиме домашнего офиса.

Звание фаворита получило силуэтное миди-платье из фактурной вискозы с экстремальным вырезом на спине и брутальной цепью. Кстати, от российского бренда. Стоит наряд 27 950 рублей, и разлетается он по миру с молниеносной скоростью. В дополнение — пара лаконичных босоножек Constance от The Row, одного из любимых брендов Рози.