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Рози Хантингтон-Уайтли носит платье российского бренда за 27 950 рублей

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли показала, как выглядеть соблазнительно в суетливой череде рабочих будней. Пробуем компенсировать закрытое декольте открытой спиной, потому что эта модная теория действительно работает.

К образам Рози интерес всегда повышенный. Модель обожает минимализм и все, что с ним связано — «чистые» цвета, текстуры, акценты. Со стилем ангел Victoria’s Secret делает абсолютно все, даже разбор рабочей почты и деловые звонки в режиме домашнего офиса.

Звание фаворита получило силуэтное миди-платье из фактурной вискозы с экстремальным вырезом на спине и брутальной цепью. Кстати, от российского бренда. Стоит наряд 27 950 рублей, и разлетается он по миру с молниеносной скоростью. В дополнение — пара лаконичных босоножек Constance от The Row, одного из любимых брендов Рози.

Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

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Фото: Eastnews / Instagram @rosiehw

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