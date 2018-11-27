Роскошное платье и головной убор Эмбер Херд с премьеры «Аквамена» в Лондоне высмеяли в Сети

32-летняя актриса Эмбер Херд продолжает удивлять креативными нарядами на премьерах «Аквамена». В Пекине она предстала в образе сексуальной женщины-амфибии, после чего ее платье с необычным декольте обсуждали в Сети еще несколько дней. На этот раз звезда примерила наряд, который уже успели назвать «карнавальным костюмом королевы подводного мира» и счесть одним из самых громких модных провалов недели.

Сияющее золотом и серебром зеленое платье Valentino с открытой спиной, дополненное головным убором в тон, навсегда запомнится поклонникам актрисы. «Защита от пришельцев», «купальная шапочка» — упражняются в остроумии пользователи Сети и представители СМИ.