Женщина-амфибия: необычное мини-платье Эмбер Херд взбудоражило Сеть

В воскресенье вечером, 18 ноября, в Пекине состоялась премьера фантастического боевика «Аквамен», снятого по комиксам DC. 32-летняя Эмбер Херд появилась на мероприятии в платье, которое активно обсуждают в Сети. DailyMail охарактеризовал его как «блестящее мини-платье с рискованным декольте, дающее простор для фантазии».
«Сексуальная и великолепная», «Восхитительная», «От такого декольте у меня чуть не остановилось сердце», — обсуждают одни поклонники в посвященном актрисе сообществе. «Охосспади», «Как купальник, странно», «Выглядит ужасно, уродливое платье», «Не могу сказать, что платье ей идет, скорее наоборот», — критикуют другие.
Фото: eastnews, globallookpress