logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина-амфибия: необычное мини-платье Эмбер Херд взбудоражило Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Эмбер Херд на премьере «Аквамена»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
32-летняя Эмбер Херд надела платье с необычным декольте на премьеру фильма «Аквамен».

В воскресенье вечером, 18 ноября, в Пекине состоялась премьера фантастического боевика «Аквамен», снятого по комиксам DC. 32-летняя Эмбер Херд появилась на мероприятии в платье, которое активно обсуждают в Сети. DailyMail охарактеризовал его как «блестящее мини-платье с рискованным декольте, дающее простор для фантазии».

«Сексуальная и великолепная», «Восхитительная», «От такого декольте у меня чуть не остановилось сердце», — обсуждают одни поклонники в посвященном актрисе сообществе. «Охосспади», «Как купальник, странно», «Выглядит ужасно, уродливое платье», «Не могу сказать, что платье ей идет, скорее наоборот», — критикуют другие.

Фото: eastnews, globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...