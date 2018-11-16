Женщина-амфибия: необычное мини-платье Эмбер Херд взбудоражило Сеть

В воскресенье вечером, 18 ноября, в Пекине состоялась премьера фантастического боевика «Аквамен», снятого по комиксам DC. 32-летняя Эмбер Херд появилась на мероприятии в платье, которое активно обсуждают в Сети. DailyMail охарактеризовал его как «блестящее мини-платье с рискованным декольте, дающее простор для фантазии».