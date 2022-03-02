Роль не отпускает: Зои Кравиц появилась в платье с «кошачьим» декольте

Приключенческий боевик «Бэтмен» должен был появиться на российский экранах в начале марта, но из-за политической ситуации компания Warner Bros отказалась от проката своих фильмов в России.

Напомним, что ранее в Лондоне состоялась премьера истории о супергерое, на которой партнер Зои Кравиц по фильму актер Роберт Паттинсон появился в расслабленном костюме из твида. Подробнее читайте в материале Passion.ru.