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Роль не отпускает: Зои Кравиц появилась в платье с «кошачьим» декольте

Зои Кравиц точно может побороться за звание самой привлекательной и изящной Женщины-кошки. Актриса поразила публику своим появлением на премьере фильма «Бэтмен» в Нью-Йорке. В нем она сыграла роль Селины Кайл, а ее партнером по съемочной площадке стал Роберт Паттинсон. На мероприятии звезда появилась в элегантном платье с необычным декольте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зои Кравиц и Роберт Паттинсон

Фото: Dpa

33-летняя Зои Кравиц продолжает покорять поклонников новыми аутфитами. Звезда не стала отходить от образа своей героини Селины Кайл и надела платье в стиле истинной Женщины-кошки.

Для своего появления на красной дорожке в Нью-Йорке Зои выбрала максимально эффектное платье Oscar de la Renta с глубоким декольте на шнуровке и лифом затейливого дизайна. Наряд дополнили лакированные туфли-лодочки на каблуке. Завершающий штрих — серьги-пуссеты.

Роль не отпускает: Зои Кравиц появилась в платье с «кошачьим» декольте

Фото: Dpa

Приключенческий боевик «Бэтмен» должен был появиться на российский экранах в начале марта, но из-за политической ситуации компания Warner Bros отказалась от проката своих фильмов в России.

Напомним, что ранее в Лондоне состоялась премьера истории о супергерое, на которой партнер Зои Кравиц по фильму актер Роберт Паттинсон появился в расслабленном костюме из твида. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Dpa

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