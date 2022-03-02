Роль не отпускает: Зои Кравиц появилась в платье с «кошачьим» декольте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
33-летняя Зои Кравиц продолжает покорять поклонников новыми аутфитами. Звезда не стала отходить от образа своей героини Селины Кайл и надела платье в стиле истинной Женщины-кошки.
Для своего появления на красной дорожке в Нью-Йорке Зои выбрала максимально эффектное платье Oscar de la Renta с глубоким декольте на шнуровке и лифом затейливого дизайна. Наряд дополнили лакированные туфли-лодочки на каблуке. Завершающий штрих — серьги-пуссеты.
Фото: Dpa
Приключенческий боевик «Бэтмен» должен был появиться на российский экранах в начале марта, но из-за политической ситуации компания Warner Bros отказалась от проката своих фильмов в России.
Напомним, что ранее в Лондоне состоялась премьера истории о супергерое, на которой партнер Зои Кравиц по фильму актер Роберт Паттинсон появился в расслабленном костюме из твида. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Dpa