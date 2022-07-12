Риз Уизерспун повторила образ «Блондинки в законе» с эффектным Барби-платьем

Киноленте уже более 20 лет, а ее звезда не меняется и становится только ярче. Для светского мероприятия персональный стилист вооружила Риз до зубов, точнее, до кончиков пальцев, которые украшали авторские драгоценности Irene Neuwirth.

В центре внимания — миди-платье с акцентом на талии и небольшим декольте, скромный дизайн которого компенсировал наэлектризованный оттенок фуксии. Кстати, из коллекции Emilia Wickstead — одного из любимых брендов Кейт Миддлтон. К наряду — лаконичные золотистые босоножки Aquazzura на запредельно высоких шпильках.